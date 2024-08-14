Берлин, 14 августа, 2024, 15:40 — ИА Регнум. Федеральный административный суд Германии в Лейпциге временно отменил запрет на политический журнал Compact. Об этом пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что окончательное решение будет принято в ходе основного судебного разбирательства.

Журнал, который принадлежит журналисту и правому активисту Юргену Эльзессера, был запрещён федеральным министерством внутренних дел 16 июля. Тогда глава ведомства Нэнси Фезер отметила, что Compact является «центральный рупором правой экстремистской сцены», а запрет журнала станет «тяжёлым ударом» по правоэкстремистской среде.

Как передавало ИА Регнум, совет Евросоюза заявил о решении приостановить вещание четырёх российских СМИ 17 мая. Он объяснил это тем, что на издания якобы прямо или косвенно влияют власти России. Постановление будет действовать во всех странах, входящих в ЕС.