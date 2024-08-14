Москва, 14 августа, 2024, 15:36 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отмену министерством обороны ФРГ внесения бывших нацистов в список почитаемых военных.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Официальный представитель МИД России Мария Захарова

«Да! Благодарю всех антифашистов, которые не остались в стороне и выступили открыто с принципиальной оценкой!» — написала дипломат в Telegram-канале.

Таким образом она отреагировала на отказ властей ФРГ чествовать бывших членов нацистской партии.

Как передавало ИА Регнум, 12 августа минобороны ФРГ добавило в список, посвящённый воинской традиции Германии, офицеров вермахта, которые состояли в Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП) и военизированном крыле СС.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 12 августа заявила, что мировое сообщество должно отреагировать на включение немецким бундесвером бывших нацистов в список времён гитлеровской Германии в число тех, кто должен служить примером военного превосходства.

14 августа представитель минобороны ФРГ Арне Коллац заявил, что ведомство после общественной критики отменило дополнение о почтении бывших членов вермахта, НСДАП и СС.