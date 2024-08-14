Париж, 14 августа, 2024, 15:21 — ИА Регнум. Два военных самолёта Mirage попали в авиакатастрофу во Франции. Происшествие случилось в районе восточного департамента страны Мёрт и Мозель, пишет L’Est Republicain со ссылкой на пресс-релиз департамента.

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«Два самолёта Mirage ВВС разбились в среду утром в секторе Отрвиль, на границе департаментов Вогезы и Мёрт-и-Мозель», — говорится в статье.

Сообщается, что местные службы спасения совместно с жандармерией ведут поиски пилотов военных самолётов Mirage. Точное число жертв или количество солдат, вовлечённых в авиакатастрофу, пока невозможно определить.

Также 14 августа стало известно о том, что в ходе проведения спецоперации был сбит истребитель МиГ-29 ВВС ВСУ, которым управлял элитный украинский пилот Александр Мигуля. Самолёт 27-летнего лётчика упал в районе населённого пункта Локня-Басовка в Сумской области.

Как передавало ИА Регнум, 30 апреля истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС США потерпел крушение недалеко от авиабазы Холломан в американском штате Нью-Мексико.

Самолёт-истребитель F-16 греческих Военно-воздушных сил разбился у полуострова Халкидики. F-16, принадлежащий 337-й эскадрилье 110-го истребительного авиаполка, взлетал с авиабазы близ города Лариса и упал в районе острова Псатура.