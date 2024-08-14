Лондон, 14 августа, 2024, 15:20 — ИА Регнум. В случае ядерной войны США не смогут долго противостоять России, Китаю и Северной Корее. Об этом сообщает британское издание The Economist.

Иван Шилов ИА Регнум

«Судя по недавним поразительным заявлениям высокопоставленных чиновников, ответ на вопрос («Как долго США смогут противостоять России, КНР и КНДР?» — Прим. ред.) звучит так: «Вероятно, совсем недолго», — пишут авторы материала.

Издание описывает подобную ситуацию как «кошмар» для США. Оно утверждает, что на фоне этих опасений администрация президента США Джо Байдена начала подготовку к расширению развёрнутых ядерных сил страны. Возможно, что наращивание начнётся в 2026 году, в момент истечения срока действия договора СНВ-III между США и Россией.

6 августа аналитик Института ответственного госуправления Куинси Уильям Хартунг сделал предположение, что наращивание США ядерного потенциала не ослабит напряжённость в отношениях с Россией, а лишь повысит риск начала ядерной войны.

4 августа глава Национального агентства по ядерной безопасности Джилл Хруби заявила, что Пентагон в 2023 году получил более 200 модернизированных ядерных боеприпасов. Это стало самой крупной поставкой за год со времён окончания холодной войны.

6 мая российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал американские власти пересмотреть агрессивную риторику в отношении Москвы. Он подчеркнул, что столкновение двух ядерных держав приведёт к непредсказуемым последствиям.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что развязанная гибридная война США и НАТО против России угрожает прямым столкновением ядерных держав.