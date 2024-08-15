Москва, 15 августа, 2024, 12:09 — ИА Регнум. Москвич хотел напугать свою девушку, когда она нарезала салат, но в результате получил ножевое ранение. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Janerik Henriksson/Zuma Exclusive/TASS

11 августа 29-летний москвич вернулся домой раньше обычного и решил разыграть свою возлюбленную, которая в это время готовила ужин. Молодой человек прокрался на кухню и громко закричал. Однако шутка не удалась, от испуга девушка резко дёрнула рукой с ножом, и лезвие вошло в руку «шутнику». Мужчине понадобилась медицинская помощь.

«В ГКБ № 15 им. О. М. Филатова из квартиры на улице Утренняя был госпитализирован 29-летний мужчина с диагнозом «открытая рана предплечья». Пациент пояснил, что травму ему нанесла девушка, которую он пытался напугать», — рассказал собеседник агентства.

Информацию о ножевом ранении медики передали в полицию. По данному факту проводится проверка, оперативники опросили участников произошедшего. Пострадавший объяснил, что не имеет претензий к своей девушке, и признал, что шутка оказалась неудачной.