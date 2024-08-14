Тампа, США, 14 августа, 2024, 15:15 — ИА Регнум. Американский хоккейный клуб НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» будет продан за рекордную сумму почти в 2 млрд долларов, сообщил 14 августа портал Sportsnet.

Global Look Press/Dirk Shadd/ZUMAPRESS.com

Покупателем, по этим данным, станет соучредитель и генеральный директор инвестиционной компании Blue Owl Capital Дуг Островер.

Нынешний владелец «Тампы» Джефф Виник купил клуб в 2010 году за 170 млн долларов. При нынешнем руководстве клуб дважды выигрывал Кубок Стэнли, в 2020 и 2021 годах. В ближайшие годы Виник сохранит контроль над «Тампой», сказано в материале.

«Источники подчеркнули, что сделка еще не закрыта, и добавили, что (после её закрытия. — Прим. ред.) немедленной смены собственника и руководства команды не произойдёт», — отметили авторы.

До настоящего времени самой крупной сделкой в НХЛ является покупка «Оттавы» канадским миллиардером Майклом Эндлауэром. Сделка была совершена в 2023 году, её сумма составила 950 млн долларов.

Как передавало ИА Регнум, в июне «Тампа-Бэй Лайтнинг» обменял российского защитника Михаила Сергачёва в «Юту». В «Тампу» перейдёт канадский нападающий Коннор Гики и швейцарский защитник Янис-Жером Мозер. Кроме того, клуб получил выбор во втором раунде драфта-2025 и 199-й выбор на драфте-2024. Сергачёв выступал за «Тампу» с 2017 года. В составе клуба 26-летний игрок дважды выиграл Кубок Стэнли.

Также в июне в ходе первого раунда драфта НХЛ 2024 года выбрали четырёх российских хоккеистов. Первым из россиян (под общим пятым номером драфта) форварда санкт-петербургского СКА Ивана Демидова выбрал клуб «Монреаль Канадиенс».