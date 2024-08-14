Москва, 14 августа, 2024, 15:08 — ИА Регнум. Россия 1 августа прекратила действие Рамочной конвенции о защите нацменьшинств, которая была подписана в 1996 году в Страсбурге, следует из текста сообщения МИД РФ на сайте официального опубликования правовых актов.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Первого августа 2024 года прекращено действие Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, подписанной от имени Российской Федерации в Страсбурге 28 февраля 1996 года, в отношениях Российской Федерации с другими участниками конвенции», — говорится в документе.

29 сентября 2023 года президент России Владимир Путин внёс в Государственную думу проект закона о денонсации Рамочной конвенции Совета Европы (СЕ) о защите национальных меньшинств.

В пояснительной записке указывалось, что резолюция Комитета министров Совета Европы от 27 сентября 2022 года существенно ограничила полномочия российского эксперта в Консультативном комитете, который был создан для мониторинга выполнения государствами — участниками Рамочной конвенции своих обязательств в области защиты национальных меньшинств.

Помимо того, Россия лишилась возможности «участвовать в выработке решений по интересующим вопросам и отслеживать на международном уровне случаи нарушения прав национальных меньшинств, в первую очередь русскоязычного населения за рубежом».