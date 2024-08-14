Опубликованы кадры поражения в Курской области итальянской бронемашины ВСУ
Москва, 14 августа, 2024, 15:06 — ИА Регнум. Военные российской армии поразили «Ланцетом» боевую бронированную машину Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.
«На кадрах — поражение барражирующим боеприпасом «Ланцет» боевой бронированной машины ВСУ», — указано в тексте к видеозаписи.
Как сообщили в ведомстве, разведывательным подразделением группировки войск «Север» была выявлена колёсная многоцелевая боевая бронированная машина ВСУ Shield итальянского производства. Затем она была уничтожена при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет».
14 августа в Минобороны РФ сообщили, в приграничном районе Курской области военные ВС России уничтожили бронированную машину ВСУ Stryker. Она была поражена с использованием «Ланцета».
13 августа губернатор Новгородской области Андрей Никитин заявил, что в Курской области российские военные применили против ВСУ новый дрон, устойчивый к существующим средствам радиоэлектронной борьбы.
12 августа в приграничном районе Курской области ВС РФ ударили по украинскому танку «Ланцетом». В результате прямого попадания машина была полностью уничтожена.
Как сообщало ИА Регнум, 6 августа ВСУ совершили попытки прорыва границы с Россией в Курской области. Российские военные отбили атаки украинских войск. По данным на 14 августа, ВСУ за время атак на Курскую область потеряли более 2300 бойцов, а также 37 танков, 32 бронетранспортёра и 18 боевых машин пехоты.