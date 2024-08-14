Суджанский район, Курская область, 14 августа, 2024, 14:35 — ИА Регнум. Переговоров с Украиной, на которых будет присутствовать ультиматум со стороны главы киевского режима Владимира Зеленского, не будет. Об этом заявил заместитель начальника главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

Сергей Гунеев/РИА Новости Заместитель начальника главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апти Алаудинов

«Не будет переговоров, на которых Зеля (Зеленский. — Прим. ред.) сможет поставить какой-то ультиматум, как они планировали. В этом плане просчитались американцы и весь блок НАТО», — сказал Алаудинов в эфире Первого канала.

Он добавил, что нападение ВСУ на Курскую область уже «дало течь», а блицкриг украинских войск не удался.

Как передавало ИА Регнум, президент Владимир Путин в ходе совещания 12 августа отметил, что с теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров, заявил глава государства. Путин потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ.

14 августа посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Украина поставила тему мирных переговоров с Россией на долгую паузу после атаки украинских военных на Курскую область. Мирошник заявил, что атака ВСУ на российский регион была сознательной и ведение переговоров «с абсолютно неадекватным противником» на данный момент невозможно. Поэтому вопрос о том, с кем вести переговоры, сегодня остаётся открытым, отметил он.

ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. Всего за время боевых действий в регионе противник потерял до 2300 военнослужащих и 37 танков.

13 августа официальный представитель управления ООН по правам человека Равина Шамдассани заявила, что у России запросили возможность посетить Курскую область для сбора сведений об обстановке в регионе.