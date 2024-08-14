Москва, 14 августа, 2024, 14:30 — ИА Регнум. Военнослужащие Вооружённых сил России взяли в плен в Курской области военных 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, сообщили 14 августа в Министерстве обороны РФ.

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Отмечается, что украинские военные были взяты в плен в населённых пунктах Малая Локня, Мартыновка и Уланок Курской области.

По данным ведомства, в плен взяты 18 военных ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. Всего за время боевых действий в регионе противник потерял до 2300 военнослужащих и 37 танков.

ВСУ ставили задачи дойти до Курска и Белгорода и расстреливать мирных жителей в случае сопротивления, подразделения занимались мародёрством, рассказал взятый в плен боец украинской армии.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что вытеснение ВСУ с приграничных территорий является главной задачей российских военных. Противник получит достойный ответ, а оценить произошедшее предстоит позднее, добавил глава государства.