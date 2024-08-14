Лондон, 14 августа, 2024, 14:30 — ИА Регнум. Чиновники в Евросоюзе испугались возможных последствий из-за письма комиссара по вопросам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретона, направленного американскому бизнесмену Илону Маску перед интервью с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Об этом 14 августа сообщила британская газета Financial Times (FT).

Manuel Balce Ceneta/AP/TASS

Журналистам рассказали об опасениях из-за предупреждения об ответственности за вредоносный контент, которое еврокомиссар направил предпринимателю. Маск и предвыборный штаб Трампа уже раскритиковали письмо.

«Чиновники ЕС в частном порядке заявили об опасениях, что письмо Бретона могло иметь обратный эффект и ещё больше спровоцировать вспыльчивого миллиардера», — говорится в публикации.

Кроме того, ряд чиновников назвали обращение еврокомиссара бесполезным.

Как сообщало ИА Регнум, интервью Трампа транслировали в соцсети Х 12 августа. Беседу перенесли на 45 минут. Маск заявил, что это пришлось сделать из-за DDoS-атак, обрушившихся на площадку.

Трамп в ходе интервью в том числе заявил о желании вновь наладить отношения с президентом России Владимиром Путиным. По мнению американского политика, это будет крайне позитивно для США.

Бывший глава Белого дома также обвинил действующего президента США Джо Байдена в создании условий, при которых Россия и Китай сблизились. По мнению Трампа, это несёт серьёзные угрозы интересам Вашингтона.