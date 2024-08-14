В Германии заявили о «высочайшем приоритете» расследования взрывов на СП
Берлин, 14 августа, 2024, 14:10 — ИА Регнум. Расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» имеет наивысший приоритет для немецкого правительства, сообщил 14 августа представитель кабинета министров ФРГ Вольфганг Бюхнер.
«Для правительства ФРГ расследование акта диверсии на «Северных потоках» является наивысшим приоритетом», — сказал он на брифинге в Берлине.
Вместе с тем он напомнил, что в ФРГ расследование взрывов на газопроводах ведёт генеральная прокуратура.
«Пока мы можем только отметить, что все вопросы, касающиеся статуса разбирательства, всегда должны направляться генеральному федеральному прокурору», — констатировал Бюхнер.
Как передавало ИА Регнум, ранее немецкие газеты Süddeutsche Zeitung, Die Zeit и радиокомпания ARD сообщили, что Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу Владимира Ж., подозреваемого в причастности к подрывам.
При этом, по данным СМИ, немецкое ведомство подозревает трёх украинцев, однако ордер на данный момент выдан на арест одного. В свою очередь, в Генпрокуратуре не стали комментировать информацию об ордере на арест.
26 сентября 2022 года в исключительных экономических зонах Дании и Швеции произошёл подрыв трёх ниток Nord Stream — двух труб «Северного потока» и одной — «Северного потока — 2».
Генпрокуратура ФРГ начала расследование. Кроме того, свои расследования провели полиция Дании и Швеции. С Россией ни одна из этих стран сотрудничать в расследовании не согласилась.