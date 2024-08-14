Берлин, 14 августа, 2024, 14:10 — ИА Регнум. Расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» имеет наивысший приоритет для немецкого правительства, сообщил 14 августа представитель кабинета министров ФРГ Вольфганг Бюхнер.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Для правительства ФРГ расследование акта диверсии на «Северных потоках» является наивысшим приоритетом», — сказал он на брифинге в Берлине.

Вместе с тем он напомнил, что в ФРГ расследование взрывов на газопроводах ведёт генеральная прокуратура.

«Пока мы можем только отметить, что все вопросы, касающиеся статуса разбирательства, всегда должны направляться генеральному федеральному прокурору», — констатировал Бюхнер.

Как передавало ИА Регнум, ранее немецкие газеты Süddeutsche Zeitung, Die Zeit и радиокомпания ARD сообщили, что Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу Владимира Ж., подозреваемого в причастности к подрывам.

При этом, по данным СМИ, немецкое ведомство подозревает трёх украинцев, однако ордер на данный момент выдан на арест одного. В свою очередь, в Генпрокуратуре не стали комментировать информацию об ордере на арест.

26 сентября 2022 года в исключительных экономических зонах Дании и Швеции произошёл подрыв трёх ниток Nord Stream — двух труб «Северного потока» и одной — «Северного потока — 2».

Генпрокуратура ФРГ начала расследование. Кроме того, свои расследования провели полиция Дании и Швеции. С Россией ни одна из этих стран сотрудничать в расследовании не согласилась.