В Тверской области определили задачи нацпроекта по дорожному строительству
Тверь, 14 августа, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Выполнение мероприятий нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» обсудили на заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени. В том числе глава региона напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что надёжные дороги — одно из ключевых условий динамичного роста экономики России.
«Глава государства отметил, что современные магистрали дают мощный импульс развитию территорий, промышленности, социальной сферы, способствуют росту внутреннего туризма, повышению качества жизни наших граждан. В Тверской области за период реализации национального проекта приведено в нормативное состояние более 2850 километров дорог. Причем если в 2018 году показатель составлял 344 километра, то в 2023 году — уже 597 километров», — отметил Руденя.
Губернатор подчеркнул, что ремонт дорог включает не просто замену покрытий, но соблюдение стандартов при выполнении работ, приведение в порядок обочин, прилегающих территорий. Приоритетом при этом Руденя назвал обеспечение безопасности пешеходов и водителей, а также качественное содержание объектов.
На заседании правительства рассмотрели ход выполнения дорожных работ в регионе. Степень готовности 26 из 29 объектов регионального значения, которые ремонтируют в этом году по нацпроекту, составляет от 80 до 100%. При этом доля нормативного состояния дорог в Твери уже в следующем году должна превысить 85%, а в настоящее время показатель равен 84,6%.
Особое внимание Игорь Руденя обратил на формирование автоматических систем управления дорожным движением (АСУДД) и развитие инфраструктуры по обеспечению безопасности на дорогах. Так, в Твери в 2022 и 2023 годах было внедрено 36 датчиков транспортного потока. В 2024–2025 годах планируется установить еще 42 таких устройства, а также метеостанции, информирующие о погодных условиях. В регионе увеличено и число комплексов фото− и видеофиксации в регионе. Также продолжается работа по обновлению разметки, освещения, знаков и других элементов. Эта работа дает результаты: в Тверской области по итогам семи месяцев текущего года зафиксирована самая низкая в Центральном федеральном округе смертность от ДТП.
Ещё одно направление — профилактическое, которое в первую очередь ориентировано на детей и подростков. Также губернатор поставил задачи по обеспечению качественной сотовой связи вдоль дорог и развитию системы общественного транспорта.