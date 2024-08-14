Тверь, 14 августа, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Выполнение мероприятий нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» обсудили на заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени. В том числе глава региона напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что надёжные дороги — одно из ключевых условий динамичного роста экономики России.

Пресс-служба правительства Тверской области

«Глава государства отметил, что современные магистрали дают мощный импульс развитию территорий, промышленности, социальной сферы, способствуют росту внутреннего туризма, повышению качества жизни наших граждан. В Тверской области за период реализации национального проекта приведено в нормативное состояние более 2850 километров дорог. Причем если в 2018 году показатель составлял 344 километра, то в 2023 году — уже 597 километров», — отметил Руденя.

Губернатор подчеркнул, что ремонт дорог включает не просто замену покрытий, но соблюдение стандартов при выполнении работ, приведение в порядок обочин, прилегающих территорий. Приоритетом при этом Руденя назвал обеспечение безопасности пешеходов и водителей, а также качественное содержание объектов.

На заседании правительства рассмотрели ход выполнения дорожных работ в регионе. Степень готовности 26 из 29 объектов регионального значения, которые ремонтируют в этом году по нацпроекту, составляет от 80 до 100%. При этом доля нормативного состояния дорог в Твери уже в следующем году должна превысить 85%, а в настоящее время показатель равен 84,6%.

Особое внимание Игорь Руденя обратил на формирование автоматических систем управления дорожным движением (АСУДД) и развитие инфраструктуры по обеспечению безопасности на дорогах. Так, в Твери в 2022 и 2023 годах было внедрено 36 датчиков транспортного потока. В 2024–2025 годах планируется установить еще 42 таких устройства, а также метеостанции, информирующие о погодных условиях. В регионе увеличено и число комплексов фото− и видеофиксации в регионе. Также продолжается работа по обновлению разметки, освещения, знаков и других элементов. Эта работа дает результаты: в Тверской области по итогам семи месяцев текущего года зафиксирована самая низкая в Центральном федеральном округе смертность от ДТП.

Ещё одно направление — профилактическое, которое в первую очередь ориентировано на детей и подростков. Также губернатор поставил задачи по обеспечению качественной сотовой связи вдоль дорог и развитию системы общественного транспорта.