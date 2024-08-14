Ново-Огарево, Московская область, 14 августа, 2024, 13:55 — ИА Регнум. В ходе встречи с врио губернатора Калининградской области Алексеем Беспрозванных президент России Владимир Путин поддержал его выдвижение на выборы главы Калининградской области.

Гавриил Григоров/РИА Новости Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных во время встречи

Президент России пожелал успехов врио главы Калининградской области на выборах, которые пройдут в регионе в сентябре.

«Я же вас назначал туда временно исполняющим обязанности, поэтому постараюсь вам помочь. Естественно, решение зависит от жителей Калининградской области. Вам успехов!» — сказал Путин.

В свою очередь Беспрозванных поблагодарил президента за оказанное доверие и заверил, что сделает всё, чтобы оправдать доверие главы государства и жителей региона.

Как сообщало ИА Регнум, 15 мая Путин назначил Беспрозванных на должность врио главы Калининградской области. Беспрозванных с 2017 года занимал пост замминистра промышленности и торговли.

Ранее российский лидер назначил Антона Алиханова, который с 29 сентября 2017 года был губернатором Калининградской области, министром промышленности и торговли РФ.