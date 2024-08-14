Берлин, 14 августа, 2024, 13:53 — ИА Регнум. Министерство обороны Германии после общественной критики отменило дополнение о почтении бывших членов Вермахта, НСДАП и СС, сообщил представитель ведомства Арне Коллац.

Philipp Schulze/dpa/picture-alliance/ТАСС

«Мы ещё раз посмотрели формулировки и отзываем их. Дополнения отозваны», — сказал он в ходе брифинга кабмина.

Коллац пояснил, что дополнения ставят под вопрос принцип о том, что бундесвер выступает за демократию и правовое государство. По его словам, данное дополнение отозвано целиком, включая весь список с сорока тысячами бывших членов Вермахта.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны ФРГ добавило в список, посвящённый воинской традиции Германии, офицеров вермахта, которые состояли в Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП) и военизированном крыле СС.

Двое родственников вице-канцлера, министра экономики Германии Роберта Хабека служили офицерами в гитлеровской Германии. Так, по данным немецкого журнала Bunte, дед Хабека был оберштурмфюрером СА (штурмовых отрядов), а прадед — офицером СС из близкого окружения министра пропаганды гитлеровской Германии Йозефа Геббельса.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 12 августа заявила, что мировое сообщество должно отреагировать на включение немецким бундесвером бывших нацистов в список времён гитлеровской Германии в число тех, кто должен служить примером военного превосходства.

В качестве примера Захарова указала бригадного генерала Хайнца Карста, контр-адмирала Эриха Топпа и полковника Эриха Хартманна, который участвовал в Курской битве и сбил более 70 советских самолётов. Все они 80 лет считались во всём мире военными преступниками, подчеркнула она.