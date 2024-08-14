Курск, 14 августа, 2024, 13:47 — ИА Регнум. Фигурант уголовного дела о нападении на Курскую область, командир 80-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Эмиль Ишкулов мечтал стать военным и учился в одном из вузов Одессы, рассказал журналистам его друг детства по имени Дмитрий, живущий в России.

Соцсети Эмиль Ишкулов

По этим данным, Ишкулов учился в школе в Скадовске Херсонской области, которая в 2022 году вернулась в состав России.

«Был обычным парнем, ничем сверхъестественным не выделялся. Мечтал всегда быть военным, пошёл в институт. Не помню, в каком конкретно учреждении учился, поступил в военное в Одессе. Играли в волейбол, футбол на пляже», — рассказал друг Ишкулова, передают «Известия».

Как передавало ИА Регнум, 12 августа официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что фигурантами уголовного дела о нападении ВСУ на Курскую область являются командиры двух бригад украинской армии — Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов. Следователи устанавливают и других лиц, причастных к исполнению незаконных приказов, для привлечения к уголовной ответственности, отметила Петренко.

ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. Потери ВСУ на данном направлении превысили 2000 человек, сообщило Минобороны 13 августа.

ВСУ ставили задачи дойти до Курска и Белгорода и расстреливать мирных жителей в случае сопротивления, подразделения занимались мародёрством, рассказал взятый в плен боец украинской армии.

В ходе атак ВСУ на регион погибли 12 мирных жителей, был ранен 121 человек, рассказал ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. СК сообщил, что ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО. Атаку Киева на регион поддерживает Запад, отметил директор ФСБ Александр Бортников.

Президент Владимир Путин в ходе совещания 12 августа потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. С теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров, заявил глава государства.