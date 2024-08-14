Тюмень, 14 августа, 2024, 13:26 — ИА Регнум. Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что его арестованный заместитель Вячеслав Вахрин до сих пор находится на государственной службе, однако зарплату он не получает.

Донат Сорокин/ТАСС Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин

«Правительство проводит свою проверку в рамках законодательства по противодействию коррупции. По результатам проверки будут приняты соответствующие решения. Соответственно, пока Вячеслав Михайлович является государственным служащим», — передаёт его слова новостной портал «72.ru».

Как указано в публикации, после ареста Вахрину удалось сохранить свою должность, но глава области распределил его полномочия между другими заместителями, поэтому ему не выплачивают зарплату.

Как сообщало ИА Регнум, 3 августа замгубернатора Тюменской области признал свою вину в рамках дела о коррупции. Помимо этого, свою вину признал и второй участник дела — предприниматель Алексей Гоцык. По версии следствия, в декабре 2022 года Вахрин, находясь на посту заместителя главы области, получил от Гоцыка взятку в размере 18,76 млн рублей.

8 июня по решению Басманного суда Москвы Вахрин был помещён под стражу в рамках дела о получении взятки в особо крупном размере. Пост замгубернатора Тюменской области он занимает с 2012 года. До этого Вахрин занимал пост начальника государственной жилищной инспекции области, а в 2001–2006 годах был депутатом Законодательного собрания Пермской области.