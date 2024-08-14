Москва, 14 августа, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Компания Apple лишилась лидерства на российском рынке планшетов по итогам первых шести месяцев 2024 года. Об этом сообщили 14 августа «Известия», ссылаясь на данные от производителей электроники.

Александр Щербак/ТАСС

По информации издания, за этот период продажи iPad в России составили 8% от общего количества. Этот результат соответствует второму месту, на котором также находится китайский бренд Redme.

Больше всего в РФ продали за полгода планшетов от Honor — 10% от всех объёмов. Apple была лидером по реализации этого вида продукции в прошлом году, её доля достигала 13%.

«Apple позиционирует новые модели как равноценные ноутбукам по уровню производительности, однако цена на такие планшеты с учетом приобретения клавиатуры и прочих аксессуаров сопоставима с ценой лэптопа», — объяснила снижение интереса к iPad руководитель направления Apple компании diHouse Любовь Морозова.

Другим фактором снижения спроса на эту продукцию эксперт назвала прекращение её маркетинговой поддержки, которая сильно влияет на продажи.

Ранее эксперт по компьютерным технологиям Сергей Корогод в беседе с ИА Регнум сообщил, что в РФ почти не осталось альтернативы самосборным компьютерам, так как многие крупные сборщики вычислительной техники ушли с российского рынка. Он отметил, что это сделало продукцию дороже, но компоненты в ней, как правило, качественней, чем те, которые использовали на сборочных заводах.

На круглом столе комитета Совета Федерации по экономической политике предложили ввести до конца 2024 года утилизационный сбор для импортных планшетов, смартфонов, видеокамер и другой электроники. Министерство промышленности и торговли одобрило инициативу.