Силуанов предложил поднять зарплаты госслужащим, уволив часть из них
Солнечногорск, Московская область, 14 августа, 2024, 13:08 — ИА Регнум. Министерство финансов России выступает за уменьшение числа госслужащих, что позволит увеличить зарплаты оставшимся. Об этом 14 августа сообщил глава Минфина Антон Силуанов.
По его словам, для этого государственный сектор должен работать более производительно — выполнять те же функции меньшим числом сотрудников. При этом Силуанов признал, что на практике этот вопрос является очень сложным, поскольку он связан с людьми.
«Это всегда касается конкретной судьбы, конкретной семьи», — сказал министр на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».
Как передавало ИА Регнум, в ежегодном послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что к 2030 году размер минимальной заработной платы (МРОТ) следует увеличить до 35 тыс. рублей.
В марте вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России за последние шесть лет реальная заработная плата выросла более чем на 30%. Она добавила, что за 2023 год по сравнению с 2022-м реальная заработная плата выросла на 7,8%.
Минэкономразвития России в мае спрогнозировало, что средняя зарплата в стране к 2027 году превысит 100 тыс. рублей. Ожидается, что этого результата получится добиться в случае базового и консервативного сценариев развития событий.