Солнечногорск, Московская область, 14 августа, 2024, 13:08 — ИА Регнум. Министерство финансов России выступает за уменьшение числа госслужащих, что позволит увеличить зарплаты оставшимся. Об этом 14 августа сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

Сергей Бобылев/РИА Новости Министр финансов РФ Антон Силуанов

По его словам, для этого государственный сектор должен работать более производительно — выполнять те же функции меньшим числом сотрудников. При этом Силуанов признал, что на практике этот вопрос является очень сложным, поскольку он связан с людьми.

«Это всегда касается конкретной судьбы, конкретной семьи», — сказал министр на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

Как передавало ИА Регнум, в ежегодном послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что к 2030 году размер минимальной заработной платы (МРОТ) следует увеличить до 35 тыс. рублей.

В марте вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России за последние шесть лет реальная заработная плата выросла более чем на 30%. Она добавила, что за 2023 год по сравнению с 2022-м реальная заработная плата выросла на 7,8%.

Минэкономразвития России в мае спрогнозировало, что средняя зарплата в стране к 2027 году превысит 100 тыс. рублей. Ожидается, что этого результата получится добиться в случае базового и консервативного сценариев развития событий.