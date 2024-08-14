Варшава, 14 августа, 2024, 12:51 — ИА Регнум. Подозреваемый в терактах на «Северных потоках» Владимир Ж., ордер на арест которого ранее выдала Генпрокуратура ФРГ, бежал на Украину в июле. Об этом сообщила польскому интернет-изданию Onet пресс-секретарь генпрокурора Польши Анна Адамяк.

TASS /ACAPRESS.COM

«Владимир Ц., украинский водолаз, подозреваемый немецкими спецслужбами в участии в подрыве газопровода Nord Stream («Северного потока». — Прим. ред.), в начале июля уехал из Польши на Украину», — приводит издание слова Адамяк.

Какие-либо другие подробности Адамяк приводить не стала.

Как передавало ИА Регнум, ранее немецкие газеты Süddeutsche Zeitung, Die Zeit и радиокомпания ARD сообщили, что Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу Владимира Ж., подозреваемого в причастности к подрывам.

При этом, по данным СМИ, немецкое ведомство подозревает трёх украинцев, однако ордер на данный момент выдан на арест одного. В свою очередь, в Генпрокуратуре не стали комментировать информацию об ордере на арест.

26 сентября 2022 года в исключительных экономических зонах Дании и Швеции произошёл подрыв трёх ниток Nord Stream — двух труб «Северного потока» и одной — «Северного потока — 2».

Генпрокуратура ФРГ начала расследование. Кроме того, свои расследования провели полиция Дании и Швеции. С Россией ни одна из этих стран сотрудничать в расследовании не согласилась.

Дания в феврале 2024 года завершила расследование, объяснив, что для возбуждения уголовного дела не хватает оснований. Таким же образом поступила и Швеция.

Президент России Владимир Путин назвал подрыв «Северных потоков» актом государственного терроризма.

Американский журналист Сеймур Херш, который проводил независимое расследование подрыва Nord Stream, заявил в феврале 2024 года о персональной ответственности президента США Джо Байдена за теракт на «Северных потоках». Он сообщил, что глава Белого дома лично приказал уничтожить трубопроводы.