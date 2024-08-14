Омск, 14 августа, 2024, 12:46 — ИА Регнум. Из аэропорта Омск-Центральный отправился первый авиарейс в Усть-Ишим на севере области. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Администрация Омской области

«Вопрос о возрождении авиарейса, который был отменён в середине 90-х годов, поднимали жители северных районов области на встречах в прошлом году. Как и обещал, рейс возобновили. Летать будет регулярно — трижды в неделю по понедельникам, средам и пятницам с вылетом в 10:00 часов из Омска и в 14:00 часов из Усть-Ишима», — написал Хоценко в Telegram-канале.

Отмечается, что субсидируемый рейс выполняется на самолёте Ан-2 с пассажирской вместимостью в 12 человек. Время полёта составляет примерно два часа 15 минут. При этом, чтобы добраться на автомобиле из Омска до Усть-Ишима, расстояние между которыми 500 км, требуется не менее восьми часов.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3908754" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Из аэропорта Омск-Центральный отправился первый авиарейс в Усть-Ишим

В планах руководства региона запустить авиарейс в Тару, который расположен в 300 км от Омска.

Как передавало ИА Регнум, 31 июля министр транспорта РФ Роман Старовойт заявил, что резкого повышения цен на авиабилеты в России не будет, их стоимость контролирует Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Президент Владимир Путин 7 февраля призвал не допускать чрезмерного роста цен на авиабилеты и потребовал поддержать набранные темпы развития авиаперевозок в стране. Необходимо работать над повышением доступности перелётов, добавил российский лидер.