Москва, 14 августа, 2024, 12:45 — ИА Регнум. Россия проводит закрытые консультации с дружественными государствами по теме украинских атак на Курскую область. Об этом в ходе брифинга заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

По его словам, в настоящий момент консультации идут в закрытом режиме. Он считает, что на них партнёры смогут высказать свою точку зрения на те процессы, которые сейчас происходят.

«Вчера на заседании представители ряда африканских государств, Китайская Народная Республика, ряд других стран, которые внятно смотрят, адекватно оценивают ситуацию, они высказали по крайней мере озабоченность происходящими процессами на курском направлении», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа ВСУ совершили попытки прорыва границы с Россией в Курской области. Российские военные отбили атаки украинских войск. По данным на 13 августа, потери противника на этом направлении превысили 2000 человек.

13 августа замначальника главного военно-политического управления Министерства обороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов отметил, что ВС России уничтожили большую часть украинских военных, которые вторглись в Курскую область.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что военнослужащие России дадут жёсткий ответ ВСУ на удары по российским регионам. Она добавила, что ракетные обстрелы и атаки беспилотниками Украины по российским регионам носят ярко выраженный террористический характер, отметив, что эти действия нацелены на уничтожение гражданской инфраструктуры, а также на убийство и запугивание мирных жителей.