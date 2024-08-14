Курск, 14 августа, 2024, 12:43 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) не контролируют Суджу в Курской области, в городе продолжают бои подразделения российской армии, заявил 14 августа заместитель начальника главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

РИА Новости/ Евгений Биятов

«Сегодня в Судже находятся и подразделения Минобороны России, вокруг и в некоторых частях города находится противник», — рассказал он на Первом канале.

Алаудинов подчеркнул, что у ВСУ нет оснований заявлять о взятии города под контроль, так как это не так. В Судже каждый день идут активные бои, добавил генерал.

Ранее 14 августа он сообщил, что украинские военные начали окапываться в приграничных районах Курской области. Российская армия готовится к тому, чтобы перейти в повсеместное наступление.

Как сообщало ИА Регнум, 13 августа доверенное лицо врио губернатора Курской области гвардии полковник Алексей Кондратьев сообщил, что Суджу контролирует российская армия. В городе остаются группировки противника, но на здании администрации развевается российский флаг.

Украинские войска с 6 августа атакуют Курскую область. Российская армия не позволила им пробиться вглубь территории. По данным на 13 августа, потери ВСУ в этом регионе с начала их провокации превысили 2000 человек.

Президент России Владимир Путин назвал вытеснение украинских войск из приграничных территорий главной задачей на сегодняшний день. Он подчеркнул, что противник получит достойный ответ, а оценку произошедшему нужно будет дать позднее.