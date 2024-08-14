Бангкок, 14 августа, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Конституционный суд Таиланда признал премьер-министра Сеттху Тхависина виновным в нарушении этического кодекса и отстранил его от должности. Об этом говорится в решении инстанции.

TASS /Chaiwat Subprasom/SOPA Images via ZUMA Press Wire Сеттха Тхависин

Сообщается, что пятеро из девяти судей поддержали решение об отставке главы правительства. Они признали его виновным в нарушениях при назначении в апреле 2024 года Пхичита Чынбана министром в канцелярии премьера.

«Настоящим решением коллегия Конституционного суда пятью голосами против четырёх постановила считать ответчика, премьер-министра Сеттху Тхависина, недостойным занимать должность министра и премьер-министра правительства Королевства Таиланд в связи с нарушением конституционной этики и утратой доверия», — говорится в решении суда.

В мае 2024 года группа из сорока сенаторов Таиланда подала в Конституционный суд заявление, в котором премьер-министр обвинялся в нарушении конституционной этики. Как передавало ИА Регнум, в отношении Тхависина возбудили уголовное дело после назначения на должность министра канцелярии главы правительства Пхичита Чынбана.

Известно, что Чынбан в прошлом работал адвокатом бывшего премьер-министра (с февраля 2001 по сентябрь 2006 года) Таксина Чиннавата. Кроме того, он отбывал тюремный срок за неуважение к суду в связи с делом о попытке взяточничества, представляя Чиннавата в спорном деле о земельной сделке в 2008 году.

Когда Тхависин назначил Чынбана министром канцелярии главы правительства, у сенаторов возник вопрос о его праве работать в кабинете министров.