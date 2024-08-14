Суджанский район, Курская область, 14 августа, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) начинают активно окапываться в приграничных районах Курской области, чтобы избежать выдавливания со стороны ВС России. Об этом 14 августа заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

Oleksandr Rupeta/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Сейчас фашист (ВСУ. — Прим. ред.) начинает везде активно окапываться, делать всё для того, чтобы мы не пошли против него», — заявил Алаудинов в видеосообщении в Telegram-канале.

Алаудинов добавил, что попытки ВСУ окопаться или отвлечь российские силы в Белгородской области бесполезны.

«Мы уже вцепились зубами и вряд ли отпустим врага», — добавил он.

По словам генерала, российская армия в ближайшее время намерена перейти в повсеместное наступление, «чтобы полностью уничтожить оставшиеся силы противника».

Как передавало ИА Регнум, ранее Алаудинов сообщил, что Вооружённые силы России завершают блокирование ВСУ на территории Курской области, у украинских бойцов нет ретивого желания продвигаться на этом направлении. По словам генерала, противник несёт большие потери в технике и живой силе на курском направлении. Он также добавил, что российские подразделения уничтожают ВСУ с первого дня наступления противника.

Войска Украины 6 августа совершили попытки прорыва границы с Россией в Курской области. Российские военные отбили их атаки. По данным на 13 августа, потери противника на этом направлении превысили 2000 человек.

Вытеснение ВСУ из приграничных территорий является главной задачей российских военных. Противник получит достойный ответ, а оценить произошедшее предстоит позднее, заявил президент РФ Владимир Путин.