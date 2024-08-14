Москва, 14 августа, 2024, 12:02 — ИА Регнум. Вооружённые силы России завершают блокирование украинских бойцов в Курской области, остаются единичные ДРГ. Об этом 14 августа сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Завершается блокирование всех направлений участков. Где-то за нашей спиной действуют единичные ДРГ, силы и средства, которые ранее просочились, они где-то в лесах находятся — это мы фиксируем. Но основные силы противника уже остановлены, завершается их блокирование», — сказал Алаудинов.

14 августа Алаудинов сообщил, что Вооружённые силы России завершают блокирование ВСУ на территории Курской области, у украинских бойцов нет ретивого желания продвигаться на этом направлении. По его словам, ВСУ несут большие потери в технике и живой силе на курском направлении. Он также добавил, что российские подразделения уничтожают силы ВСУ с первого дня наступления противника.

13 августа генерал-майор проинформировал, что российские военнослужащие уничтожили большую часть украинских военных, вторгшихся в Курскую область.

12 августа Алаудинов сообщил о рекордных потерях украинской армии за сутки. По его словам, такого количества уничтоженного противника в день не было ни разу за всю СВО. На курском направлении фиксируется очень много французских и польских наёмников.