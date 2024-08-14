Москва, 14 августа, 2024, 11:47 — ИА Регнум. Украина поставила тему мирных переговоров с Россией на долгую паузу после атаки украинских военных на Курскую область, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Максим Гучек/РИА Новости

«Есть констатация, что именно террористическими действиями на курском направлении Украина как минимум поставила на долгосрочную паузу трек, связанный с мирными переговорами», — сказал дипломат во время брифинга.

Мирошник заявил, что атака ВСУ на российский регион была сознательной и ведение переговоров «с абсолютно неадекватным противником» на данный момент невозможно. Поэтому вопрос о том, с кем вести переговоры, сегодня остаётся открытым, отметил он.

Посол также сказал, что причина, по которой Киев использует БПЛА для нанесения ударов по гражданскому населению и инфраструктуре, ясна и «возведена на уровень стратегии украинского режима». По его словам, украинские бойцы наносят удары беспилотниками, чтобы посеять страх среди мирных граждан и попытаться спровоцировать «брожения внутри российского общества».

Как сообщало ИА Регнум, с 6 августа украинские войска атакуют Курскую область. Подразделения российской армии остановили ВСУ в приграничных районах и не позволили зайти вглубь территории. Потери противника на данном направлении к 13 августа превысили 2000 человек.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вооружённые силы дадут жёсткий ответ ВСУ на удары по российским регионам. Она добавила, что ракетные обстрелы и атаки беспилотниками Украины по российским регионам носят ярко выраженный террористический характер, отметив, что эти действия нацелены на уничтожение гражданской инфраструктуры, а также на убийство и запугивание мирных жителей.

Президент России Владимир Путин назвал атаку ВСУ на Курскую область очередной масштабной провокацией Киева. По его словам, вооружённые формирования Украины ведут неизбирательную стрельбу из различных видов оружия, атакуя жилые дома, машины скорой помощи, гражданские здания ракетами.