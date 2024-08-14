Москва, 14 августа, 2024, 11:46 — ИА Регнум. Живущий в России друг детства фигуранта уголовного дела о нападении на Курскую область, командира ВСУ Эмиля Ишкулова Дмитрий рассказал о его детских годах.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

«Был обычным парнем, ничем сверхъестественным не выделялся. Мечтал всегда быть военным, пошёл в институт. В студенческие годы мы общались, учились в вузах мы в разных городах», — цитирует его Lenta.ru.

Он добавил, что Ишкулов окончил школу в Скадовске и поступил в военное учебное заведение в Одессе.

Как передавало ИА Регнум, с 6 августа украинские войска атакуют Курскую область. Подразделения российской армии остановили ВСУ в приграничных районах и не позволили им зайти вглубь территории. Потери противника на данном направлении к 13 августа превысили 2000 человек.

12 августа официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что фигурантами уголовного дела о нападении ВСУ на Курскую область являются командиры двух бригад ВСУ — Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов.

Вместе с этим следователи устанавливают других лиц из числа служащих ВСУ, причастных к исполнению незаконных приказов, для привлечения к уголовной ответственности.