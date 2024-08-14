Берлин, 14 августа, 2024, 11:42 — ИА Регнум. Немецкий предприниматель и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком напомнил о заявлениях президента США Джо Байдена о президенте России Владимире Путине, комментируя статью газеты The New York Times (NYT) о том, что победа РФ на Украине «в руках у Путина».

Susan Walsh/AP/TASS Президент США Джо Байден

«Что? Как? Байден сказал, что Путин уже проиграл войну», — написал Дотком в соцсети X (бывш. Twitter).

Как передавало ИА Регнум, 12 августа Минобороны доложило, что ВС РФ нарастили темпы наступления на донецком направлении, удерживая инициативу.

Нападение Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курскую область не снизило интенсивность наступления российских войск на других участках фронта, говорится в статье американской газеты The New York Times (NYT).

В свою очередь Владимир Путин 12 августа сообщил, что ВС РФ продвигаются вперёд по всей линии соприкосновения. По словам российского лидера, темпы продвижения ВС РФ по всему фронту увеличились в 1,5 раза.