Луганск, 14 августа, 2024, 11:34 — ИА Регнум. Число жертв после удара ВСУ по автобусу в Лисичанке в Луганской Народной Республике (ЛНР) возросло до трёх, один из пострадавших скончался в больнице. Об этом сообщили в минздраве ЛНР.

Администрация Лисичанска

По данным представителей ведомства, один из пострадавших в результате инцидента скончался в больнице.

Как сообщало ИА Регнум, 13 августа украинские военнослужащие нанесли удар по гражданскому автобусу в городе Лисичанске. Всем, кто пострадал в ходе инцидента, оказывают необходимую медицинскую помощь. Место происшествия оцепили для работы на нём сапёров и специальных служб.

Пресс-служба администрации города сообщила, что среди пострадавших в результате атаки оказалась 12-летняя девочка. Как уточнила глава минздрава ЛНР Наталия Пащенко, ребёнок находится в состоянии средней степени тяжести, девочку готовят к эвакуации в клиническую больницу в Луганске.

4 августа подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что ВСУ нанесли удар по Луганску. В тот день попыток обстрелять столицу республики было несколько. Работали средства ПВО, сообщалось о 12 взрывах в городе.

Ранее ВСУ обстреляли автобус с рабочими в Лисичанске. Автобус посекло осколками, а в самом транспортном средстве выбило стёкла. В результате произошедшего пострадавшие получили порезы от осколков. В администрации проинформировали, что серьёзных ранений и травм у них нет.