Москва, 14 августа, 2024, 11:26 — ИА Регнум. Россия на сегодняшний день входит в список стран с высоким уровнем доходов населения, заявил 14 августа министр финансов РФ Антон Силуанов.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Министр напомнил, что Россия вошла в четвёрку «самых сильных стран по экономическому развитию с точки зрения паритета покупательной способности».

«Впереди нас Китай, США, Индия. Мы обогнали Японию, Германию, Францию. И сегодня мы среди стран с высоким уровнем доходов населения», — сказал он на Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов».

Силуанов также подчеркнул, что экономика России продолжает расти, вопреки внешним ограничениям, благодаря крепкому финансовому щиту.

Как передавало ИА Регнум, в начале мая президент России Владимир Путин отметил, что санкции против России не привели к желаемому Западом, а лишь к обратному эффекту и российская экономика стала расти. Глава государства уточнил, что недружественные страны ожидали разрушения России и закрытия производств, однако этого не произошло.

Американский аналитик Майкл Хадсон 6 июля заявил, что санкции, которые Запад ввёл против России, привели к обратному эффекту и способствовали тому, что в РФ наступила эпоха процветания. По мнению эксперта, введённые президентом США Джо Байденом и поддержанные Брюсселем санкционные меры отрезали Евросоюз от России, что привело к расколу Европы.

В начале июля американский журнал Newsweek написал, что Россия богатеет, несмотря на внешнее санкционное давление. По словам профессора международных отношений в Университетском колледже Лондона Филиппа Канклиффа, все данные говорят о том, что санкции Запада оказались полным провалом.