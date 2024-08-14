Мишустин освободил от должности главу Росмолодёжи Ксению Разуваеву
Москва, 14 августа, 2024, 11:12 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности главу Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Ксению Разуваеву по собственному желанию. Распоряжение опубликовано на сайте правовой информации.
«Освободить Разуваеву Ксению Денисовну от должности руководителя Федерального агентства по делам молодёжи по её просьбе», — говорится в документе.
Временно исполняющим обязанности главы ведомства назначен Денис Аширов, до этого занимавший должность замруководителя агентства.
Как отметила Разуваева, решение покинуть должность далось непросто, и подтолкнули её на это личные семейные обстоятельства.
«К сложному шагу оставить свою должность меня побудили личные семейные обстоятельства — им я должна посвятить большую часть своего времени. И понимаю, что это не должно быть в ущерб работе. Вызовы, которые стоят перед сферой; задачи, которые поставлены президентом, — требуют интенсивной работы и бескомпромиссной самоотдачи. Ни на секунду не сомневаюсь в своей команде, которая продолжит работу в ведомстве», — написала бывшая глава Росмолодёжи в Telegram-канале.
Вместе с этим Разуваева поблагодарила за поддержку президента Владимира Путина, Мишустина, зампредов Татьяну Голикову и Дмитрия Чернышенко.
Разуваева занимала должность с 2021 года. Так, по данным агентства, в период с 2021 по 2024 год доля молодёжи, участвующей в молодёжных проектах и программах, за последний год увеличилась на 5%.
С 2022 года по указу президента совместно с Ассоциаций волонтёрских центров (АВЦ) Росмолодёжь проводит гуманитарные миссии #МЫВМЕСТЕ. Только в 2023 году на участие в гуманитарных миссиях было получено 196 заявок, из них реализовано 194 гуманитарныё миссии, в которых приняли участие 2388 волонтёров.
Кроме того, в рамках исполнения указа президента об Основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей Росмолодёжь совместно с 1300 общественными и некоммерческими организациями реализует совместные региональные программы подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания. Так, за два года доля молодежи, испытывающей гордость за Россию, за её историю и культуру, увеличилась вдвое и составляет 92%.
Вместе с тем в рамках патриотического воспитания в 2024 году агентство реализует всероссийский конкурс наставников «Быть, а не казаться», который был запущен по поручению президента России. Так, Росмолодёжь планирует привлечь 50 000 человек, включая участников СВО.
Как передавало ИА Регнум, с 6 по 9 июля в Москве проходил III съезд международного совета дирекции Всемирного фестиваля молодёжи. Он объединяет представителей международных амбассадоров ВМФ-2024 и национальных комитетов, а также руководителей детских и молодёжных организаций из более чем 100 стран.
Всемирный фестиваль молодёжи проходил с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус». Фестиваль проходил в соответствии с указом Владимира Путина в целях развития международного молодёжного сотрудничества. Заявки на участие подавали около 300 тысяч человек из 190 стран мира.
6 августа Владимир Путин поручил рассмотреть возможность привлечения участников специальной военной операции к воспитательной работе с детьми и молодёжью во всех регионах страны. Тогда уточнялось, что правительству и комиссии Госсовета РФ нужно сделать это по направлению «Молодёжь и дети» при разработке национального проекта «Молодёжь и дети».