Москва, 14 августа, 2024, 11:12 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности главу Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Ксению Разуваеву по собственному желанию. Распоряжение опубликовано на сайте правовой информации.

Виталий Белоусов/РИА Новости Ксения Разуваева

«Освободить Разуваеву Ксению Денисовну от должности руководителя Федерального агентства по делам молодёжи по её просьбе», — говорится в документе.

Временно исполняющим обязанности главы ведомства назначен Денис Аширов, до этого занимавший должность замруководителя агентства.

Как отметила Разуваева, решение покинуть должность далось непросто, и подтолкнули её на это личные семейные обстоятельства.

«К сложному шагу оставить свою должность меня побудили личные семейные обстоятельства — им я должна посвятить большую часть своего времени. И понимаю, что это не должно быть в ущерб работе. Вызовы, которые стоят перед сферой; задачи, которые поставлены президентом, — требуют интенсивной работы и бескомпромиссной самоотдачи. Ни на секунду не сомневаюсь в своей команде, которая продолжит работу в ведомстве», — написала бывшая глава Росмолодёжи в Telegram-канале.

Вместе с этим Разуваева поблагодарила за поддержку президента Владимира Путина, Мишустина, зампредов Татьяну Голикову и Дмитрия Чернышенко.

Разуваева занимала должность с 2021 года. Так, по данным агентства, в период с 2021 по 2024 год доля молодёжи, участвующей в молодёжных проектах и программах, за последний год увеличилась на 5%.

С 2022 года по указу президента совместно с Ассоциаций волонтёрских центров (АВЦ) Росмолодёжь проводит гуманитарные миссии #МЫВМЕСТЕ. Только в 2023 году на участие в гуманитарных миссиях было получено 196 заявок, из них реализовано 194 гуманитарныё миссии, в которых приняли участие 2388 волонтёров.

Кроме того, в рамках исполнения указа президента об Основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей Росмолодёжь совместно с 1300 общественными и некоммерческими организациями реализует совместные региональные программы подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания. Так, за два года доля молодежи, испытывающей гордость за Россию, за её историю и культуру, увеличилась вдвое и составляет 92%.

Вместе с тем в рамках патриотического воспитания в 2024 году агентство реализует всероссийский конкурс наставников «Быть, а не казаться», который был запущен по поручению президента России. Так, Росмолодёжь планирует привлечь 50 000 человек, включая участников СВО.

Как передавало ИА Регнум, с 6 по 9 июля в Москве проходил III съезд международного совета дирекции Всемирного фестиваля молодёжи. Он объединяет представителей международных амбассадоров ВМФ-2024 и национальных комитетов, а также руководителей детских и молодёжных организаций из более чем 100 стран.

Всемирный фестиваль молодёжи проходил с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус». Фестиваль проходил в соответствии с указом Владимира Путина в целях развития международного молодёжного сотрудничества. Заявки на участие подавали около 300 тысяч человек из 190 стран мира.

6 августа Владимир Путин поручил рассмотреть возможность привлечения участников специальной военной операции к воспитательной работе с детьми и молодёжью во всех регионах страны. Тогда уточнялось, что правительству и комиссии Госсовета РФ нужно сделать это по направлению «Молодёжь и дети» при разработке национального проекта «Молодёжь и дети».