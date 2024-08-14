Москва, 14 августа, 2024, 11:19 — ИА Регнум. Более половины российских учителей сообщили о проблемах с русским языком у детей мигрантов, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС.

Константин Михальчевский/РИА Новости

В опросе приняли участие 2064 педагога школ Новгородской, Челябинской и Ярославской областей. По результатам исследования, почти 53% учителей заявили о том, что у детей мигрантов наблюдаются проблемы с владением русским языком и освоением общеобразовательных предметов. При этом они достаточно дисциплинированны и коммуницируют с другими школьниками.

Ещё 42% опрошенных педагогов заявили, что не замечали проблем с русским языком у детей мигрантов, 5,5% затруднились с ответом. Также 49,5% опрошенных считают, что у детей мигрантов есть проблема с освоением общеобразовательных предметов, 47% — что её нет, ещё 4% затруднились ответить.

Для решения проблемы ведущий научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС Алексей Тищенко предложил организовать курсы по русскому языку, разработать приложения, в которых можно его изучать, и сделать более доступными дополнительные занятия для детей. По его словам, это поможет школьникам быстрее адаптироваться к новой для них среде.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что даст поручение подготовить предложения, как решать проблему с учёбой детей трудовых мигрантов в школах.

По его словам, дети должны учиться, но это не должно влиять на качество образования остальных учеников. Приезжающим в Россию мигрантам следует знать русский язык, традиции России и уважать законы страны, подчеркнул глава государства.