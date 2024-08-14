Москва, 14 августа, 2024, 11:12 — ИА Регнум. В Москве постоянно перекладывают плитку, поскольку это необходимо для туристической привлекательности столицы. Об этом в ходе выступления на X Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов» заявил мэр города Сергей Собянин.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Такой мем в городе: «Собянин копает эти тротуары бесконечно, потому что там Лужков клад зарыл». На самом деле это так, но только не Лужков там зарыл — это современная экономика там зарыта», — отметил он.

Мэр Москвы добавил, что когда-то на местах нынешних благоустроенных зон для туристов стояли ларьки и парковались автомобили. По его словам, каждый из снесённых в столице ларьков в районе станции метро «Чистые пруды» раньше приносил их владельцам доход в размере $100 тыс. в год. Он отметил, что, потратив 100 млрд рублей на благоустройство города, столица дополнительно получает 120 млрд рублей в год от туризма.

«У нас за год окупаются эти проекты, за год! И таких экономических чудес вряд ли где-то вы найдёте», — заключил Собянин.

Как сообщало ИА Регнум, 22 июня мэр Москвы рассказал, что власти столицы продолжают работы по улучшению улично-дорожной инфраструктуры. В связи с этим на востоке Москвы строится многоуровневая развязка на пересечении Открытого шоссе и Московского скоростного диаметра, которая должна улучшить доступность районов Богородское и Метрогородок.

Ранее Собянин проинформировал, что новый участок Московского скоростного диаметра (МСД) от Московской кольцевой автодороги до трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе будет готов до конца текущего года. Протяжённость автодороги на новом участке составит 12,2 км.