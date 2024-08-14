Вашингтон, 14 августа, 2024, 10:47 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден считает, что ситуация в Курской области грозит затруднительным положением. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА Регнум

Байден заявил, что оперативные сообщения о происходящем на этой территории он получает регулярно. Вашингтон находится в постоянном контакте с Киевом, однако он не будет раскрывать дополнительные детали до стабилизации обстановки.

«Я регулярно говорю со своими сотрудниками, вероятно, каждые четыре-пять часов последние шесть-восемь дней. Мы в прямом и постоянном контакте с украинцами. Это всё, что я скажу, пока ситуация в активной фазе», — заявил он.

12 августа заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель признался, что власти США в частном порядке обсуждают с Киевом возможность использования дальнобойных баллистических ракет для ударов по российским военным базам.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ 6 августа совершили попытки прорыва границы с Россией в Курской области. Российские военные отбили атаки. По данным на 13 августа, потери противника на этом направлении превысили 2000 человек.

11 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что военнослужащие России дадут жёсткий ответ ВСУ на удары по российским регионам. Она добавила, что ракетные обстрелы и атаки беспилотниками Украины по российским регионам носят ярко выраженный террористический характер, отметив, что эти действия нацелены на уничтожение гражданской инфраструктуры, а также на убийство и запугивание мирных жителей.

Президент России Владимир Путин назвал атаку ВСУ на Курскую область очередной масштабной провокацией Киева. Он отметил, что ВСУ ведут неизбирательную стрельбу из различных видов оружия, атакуя жилые дома, машины скорой помощи, гражданские здания ракетами.