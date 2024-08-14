Калининград, 14 августа, 2024, 10:33 — ИА Регнум. Пять человек пострадали в результате ДТП в Калининграде, которое произошло вечером 13 августа, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

УМВД России по Калининградской области

По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением и вылетел на тротуар. Он врезался в пешеходов на улице Черняховского.

На место происшествия прибыли полицейские. Выяснилось, что в результате ДТП были травмированы пять пешеходов. Трое из них получили тяжкий и средний вред здоровью, их госпитализировали, двоим назначили амбулаторное лечение.

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33-летнего водителя, который ранее уже привлекался к административной ответственности по статье 12.8.1 КоАП РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения»), после медицинского освидетельствования доставили в отдел полиции.

Как сообщало ИА Регнум, в Петрозаводске водитель Infiniti устроил аварию, после чего сбил двух человек на автобусной остановке.

14 июня в Благовещенске минивэн на большой скорости сбил людей на тротуаре. В результате трагедии на месте погибли три человека, ещё двое скончались в больнице от полученных травм.

Водителя задержали. Медицинское освидетельствование показало, что в момент ДТП он был пьян.