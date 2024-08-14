Лондон, 14 августа, 2024, 10:27 — ИА Регнум. Запад будет призывать Украину к миру, даже если кандидат в президенты США Дональд Трамп проиграет на выборах. Об этом сообщает британская газета Financial Times.

ИА Регнум

Как отмечает издание, Киев знает, что на него будут оказывать всё увеличивающееся давление, чтобы таким образом добиться переговоров о прекращении конфликта. И это будет происходить вне зависимости от того, выиграет ли Трамп выборы или нет.

Издание уточняет, что бывший президент США неоднократно утверждал, что сможет установить мир на Украине за одну ночь, однако не озвучивал свои планы. Тем не менее некоторые из его бывших сотрудников предполагают, что это может подразумевать неофициальную передачу территорий в обмен на весомые гарантии безопасности от Запада для Киева.

В публикации сообщается, что Киев и ряд его союзников из Европы обеспокоены ходом событий, так как при нынешнем уровне военной поддержки со стороны Запада и внутренней мобилизации ресурсов страны «у Киева нет жизнеспособного пути к победе». Помимо этого, издание привело слова одного из европейских чиновников, который заявил, что союзникам «придётся делать больше для вооружения Украины», при этом «предметного обсуждения вариантов нет».

Как сообщало ИА Регнум, 29 июля депутат Верховной рады Украины Артём Дмитрук отметил, что Киеву следует как можно скорее начать переговоры с Россией ради завершения конфликта. Он отметил, что самым важным является сохранение жизней украинцев и сохранение Украины, поэтому выступает исключительно за окончание военных действий. После этого можно будет говорить о восстановлении страны.

14 июня президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с Киевом о мирном урегулировании ситуации на Украине возможны. Если власти киевского режима выведут свои войска с территории Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, ВС России незамедлительно прекратят огонь, а Москва начнёт переговоры. Президент добавил, что ВСУ должны уйти со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в состав Украины.

Кроме того, Киев должен официально уведомить Москву об отказе вступать в НАТО. Ещё одним условием для начала переговоров по Украине стало снятие антироссийских западных санкций.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что документально фиксировать договорённость по урегулированию ситуации на Украине с Зеленским невозможно, так как это будет юридически нелегитимно. По его словам, Путин никогда не отвергал переговоры с Киевом, однако для письменной фиксации соглашений нужна легитимность со стороны Украины.