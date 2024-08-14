Москва, 14 августа, 2024, 10:20 — ИА Регнум. Вооружённые силы России завершают блокирование ВСУ на территории Курской области, у украинских бойцов нет ретивого желания продвигаться на этом направлении. Об этом 14 августа заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Министерства обороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

РИА Новости/Станислав Красильников

«Обстановка подконтрольная. Мы завершаем блокирование тех сил и средств, которые зашли на территорию Курской области. И потихоньку начинаем, как говорится, уже закрывать все бреши, которые были», — сказал Алаудинов ТАСС..

По словам генерала, противник несёт большие потери в технике и живой силе на курском направлении. Он также добавил, что российские подразделения уничтожают силы ВСУ с первого дня наступления противника.

У украинских бойцов нет, как раньше, желания рваться вперёд в Курской области. Противник начал окапываться, чтобы избежать уничтожения, заключил Алаудинов.

13 августа Апти Алаудинов заявил, что военные ВСУ несут большие потери на курском направлении. По его словам, за минувшие сутки в районе Мартыновки и на суджанском направлении бойцы спецназа «Ахмат» совместно с бойцами 2-й бригады спецназа и ССО МО РФ уничтожили один танк, семь единиц БТР-БМП, 13 единиц боевых бронированных машин, один грузовой автотранспорт, один микроавтобус, девять единиц пикапов, орудие Д-30.

Как передавало ИА Регнум, бесконтрольное передвижение ВСУ на курском направлении остановлено. Противник уже осознаёт, что того блицкрига, который он планировал, не получилось.

12 августа Алаудинов сообщил о рекордных потерях украинской армии за сутки. По его словам, такого количества уничтоженного противника в день не было ни разу за всю СВО. На курском направлении фиксируется очень много французских и польских наёмников.