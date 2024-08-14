Анкара, 14 августа, 2024, 10:09 — ИА Регнум. В Турции будут снимать отпечатки пальцев иностранных граждан при въезде в республику, как это делают в Соединённых Штатах Америки и Великобритании, сообщает 14 августа газета Sabah со ссылкой на главу турецкого МВД Али Ерликаю.

РИА Новости

По его словам, снятие отпечатков пальцев у прилетающих в страну иностранцев будет частью стратегии по борьбе с нелегалами и контрабандой иммигрантов.

Газета отмечает, что на сегодняшний день в Турции зарегистрировано 4,4 млн иностранцев, свыше 3 млн из них — граждане Сирии.

Как передавало ИА Регнум, Турция с 15 апреля расширила перечень документов, необходимых для продления вида на жительство (ВНЖ). Так, желающим продлить ВНЖ необходимо предоставить адрес национальной системы электронного оповещения. Получить его можно, обратившись с заявлением в отделения почты. Там потребуется паспорт, действующий ВНЖ, номер телефона и электронная почта. Иностранцы, у которых есть электронная подпись, могут получить UETS онлайн.