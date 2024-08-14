Лондон, 14 августа, 2024, 10:50 — ИА Регнум. Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о возможности проведения мирных переговоров с Россией не стоит воспринимать всерьёз, так как Украина никак не продемонстрировала подтверждение весомости этих слов. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

ABACA/ТАСС Глава киевского режима Владимир Зеленский

«Какие-либо заявления Владимира Зеленского на переговорную тематику едва ли стоит всерьёз воспринимать и комментировать. Тем более с учётом его непрояснённого статуса», — передаёт его слова «Газета.Ru».

Келин добавил, что на деле Киев не продемонстрировал ничего, что могло бы подтвердить весомость слов Зеленского.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня президент России Владимир Путин отметил, что переговоры с Киевом о мирном урегулировании ситуации на Украине возможны.

Как только власти киевского режима выведут свои войска с территории Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, ВС России незамедлительно прекратят огонь, а Москва начнёт переговоры. Президент добавил, что ВСУ должны уйти со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в состав Украины.

Помимо этого, Киев должен официально уведомить Москву об отказе вступать в НАТО. Ещё одним условием для начала переговоров по Украине стало снятие антироссийских западных санкций.

16 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что документально фиксировать договорённость по урегулированию ситуации на Украине с Зеленским невозможно, так как это будет юридически нелегитимно. Путин никогда не отвергал переговоры с Киевом, однако для письменной фиксации соглашений нужна легитимность со стороны Украины.