В Москве загорелся ТЦ «Рио»
МЧС: на юго-западе Москвы загорелся ТЦ «Рио»
Москва, 14 августа, 2024, 09:33 — ИА Регнум. На юго-западе Москвы на Большой Черёмушкинской улице в торговом центре «Рио» произошёл пожар. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба МЧС России.
«На юго-западе столицы возгорание произошло в четырехэтажном здании. Дальнейшая информация уточняется», — указано в публикации.
В ведомстве отметили, что на месте происшествия работают 40 специалистов и 11 единиц техники.
Как сообщало ИА Регнум, 6 февраля на юге Москвы в торговом центре «Ривьера» вспыхнул пожар. В здании на улице Автозаводской, 18 горела обшивка. Огонь охватил фасад с первого по третий этаж. На место прибыли экстренные службы.
28 января пожар вспыхнул в здании Театра сатиры в центре Москвы. Из здания были эвакуированы 50 человек. Пламя распространилось на 350 кв. метров. Прибывшие на место дополнительные силы спасателей и расчёты пожарных вскрыли крышу здания.
Ранее в Москве загорелась крыша неэксплуатируемого здания возле Ленинградского вокзала. Пожар охватил площадь около 500 квадратных метров.