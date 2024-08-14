Москва, 14 августа, 2024, 09:33 — ИА Регнум. На юго-западе Москвы на Большой Черёмушкинской улице в торговом центре «Рио» произошёл пожар. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба МЧС России.

Соцсети. Кадр из видео

«На юго-западе столицы возгорание произошло в четырехэтажном здании. Дальнейшая информация уточняется», — указано в публикации.

В ведомстве отметили, что на месте происшествия работают 40 специалистов и 11 единиц техники.

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Как сообщало ИА Регнум, 6 февраля на юге Москвы в торговом центре «Ривьера» вспыхнул пожар. В здании на улице Автозаводской, 18 горела обшивка. Огонь охватил фасад с первого по третий этаж. На место прибыли экстренные службы.

28 января пожар вспыхнул в здании Театра сатиры в центре Москвы. Из здания были эвакуированы 50 человек. Пламя распространилось на 350 кв. метров. Прибывшие на место дополнительные силы спасателей и расчёты пожарных вскрыли крышу здания.

Ранее в Москве загорелась крыша неэксплуатируемого здания возле Ленинградского вокзала. Пожар охватил площадь около 500 квадратных метров.