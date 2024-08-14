Чернигов, Украина, 14 августа, 2024, 09:37 — ИА Регнум. На севере Украины в Черниговской области поражён объект инфраструктуры. Об этом в Telegram-канале сообщил глава областной администрации Вячеслав Чаус.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Нежинском районе попадание в инфраструктурный объект», — написал он, добавив, что жертв в результате удара нет.

Как сообщало ИА Регнум, 5 августа в Киевской и Винницкой областях были слышны звуки взрывов, которые произошли на фоне объявленной ранее воздушной тревоги. Комментарии местных властей о возможных повреждённых объектах не поступали.

20 июня глава областной администрации Сергей Борзов сообщил, что в Винницкой области получил повреждение объект критической инфраструктуры.

В подконтрольной Киеву части Херсонской области 17 июня был повреждён объект критической инфраструктуры. Назначенный киевским режимом глава областной военной администрации Александр Прокудин уточнил, что, кроме объекта критической инфраструктуры, пострадал газопровод.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Речь идёт исключительно о демилитаризации Украины и ударах по военным объектам.