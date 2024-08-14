Москва, 14 августа, 2024, 09:07 — ИА Регнум. Группа украинских военнопленных попросила прислать к ним представителя батальона имени Богдана Хмельницкого, состоящего из бывших военнопленных ВСУ, чтобы вступить в него и воевать против киевского режима, сообщает «Газета.Ru».

Павел Лисицын/РИА Новости

«Просим обратить на нас внимание, мы изъявляем желание проходить воинскую службу в войсках России и просим приехать к нам рекрутов добровольческого батальона Богдана Хмельницкого», — заявили они.

По их словам, все они отказались от обмена и дальнейшую жизнь видят только в России.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года бойцы добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого, сформированного из бывших украинских военнопленных в составе российского Оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад», приняли первый бой с Вооружёнными силами Украины.

В ноябре того же года боец Виктор Киричанский с позывным Кирик сообщил, что бывшие украинские военнопленные в составе российского батальона имени Богдана Хмельницкого получили задание и выдвинулись на фронт. Он отметил боевое настроение у военных в подразделении, все выбрали правильную сторону. Ехать впервые на линию боевого соприкосновения немного страшно, но всё будет нормально, «будем очищать Донбасс», сказал Кирик.