Москва, 14 августа, 2024, 08:49 — ИА Регнум. Военнослужащие Вооружённых сил России взяли в плен пять бойцов 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ рядом с селом Малая Локня в Курской области. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на российских силовиков.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Сначала в плен попали трое бойцов этого подразделения, затем были пленены ещё двое их сослуживцев», — рассказал один из представителей силовых структур.

На видеозаписи с дрона, которая была передана агентству, видно, что российские военные ведут пленных в лесопосадку, поят их водой, а затем досматривают и допрашивают.

12 августа в СМИ сообщили, что военные ВС России взяли в плен штурмовую группу бригады ВСУ, всего в плен попали пять украинских бойцов. По их данным, один из командиров бригады проходит подозреваемым по уголовному делу, о котором ранее сообщил Следственный комитет России.

В этот же день Федеральная служба безопасности (ФСБ) распространила видео с взятым в плен в Курской области украинским военным 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. По его словам, ВСУ планировали сначала дойти до Курска, а потом до Белгорода. Основная цель была в том, чтобы захватить «побольше территорий» для дальнейшего их обмена в ходе переговоров.

Как сообщало ИА Регнум, силы украинской армии атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили их в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории. По данным на 13 августа, с начала боёв на этом направлении потери противника превысили 2000 человек. Помимо этого, были уничтожены более 300 единиц техники противника.