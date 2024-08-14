Нижний Новгород, 14 августа, 2024, 08:21 — ИА Регнум. В Кулебакском муниципальном округе Нижегородской области системы ПВО и радиоэлектронной борьбы отражают атаку беспилотников самолётного типа. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Евгений Биятов/РИА Новости

«В Кулебакском муниципальном округе сегодня утром работают средства ПВО и радиоэлектронной борьбы для подавления атаки беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — написал он, добавив, что на месте работают оперативные и экстренные службы.

Никитин проинформировал, что, по предварительным данным, в ходе атаки никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, 14 августа губернатор Липецкой области Игорь Артамонов предупредил об опасности атаки дронов. Он призвал оказавшихся на улице граждан укрыться в ближайшем здании, паркинге или подземном переходе, отметив, что населению необходимо оставаться в безопасном месте до отбоя сигнала об угрозе атаки БПЛА.

13 августа на территории Воронежской области объявили об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Глава региона Александр Гусев попросил население следить за официальными оповещениями от правительства региона или МЧС. Ночью 12 августа в небе над Воронежской областью российские военные обнаружили и обезвредили несколько украинских дронов. Ранения людей и разрушений инфраструктуры удалось избежать.