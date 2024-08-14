Донецк, 14 августа, 2024, 08:01 — ИА Регнум. Подозреваемую в государственной измене гражданку России задержали на территории Донецкой Народной Республики. Об этом журналистам сообщила официальный представитель управления ФСБ по ДНР Арина Клепанова.

УФСБ России по ДНР

Силовики утверждают, что задержанная собирала и передавала украинским спецслужбам информацию о силах и средствах МЧС России, участвующих в локализации последствий артиллерийских ударов, наносимых ВСУ по территории республики.

Кроме того, передаваемыми данными противник мог воспользоваться для нанесения повторных ударов.

В отношении задержанной россиянки возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

Как сообщало ИА Регнум, в мае сотрудники управления ФСБ по ДНР задержали двух жителей Мариуполя, подозреваемых в шпионаже в пользу Украины. Они дали признательные показания. Установили, что задержанные собирали информацию о местах расположения подразделений МВД по ДНР и Росгвардии в Мариуполе и передавали её украинским спецслужбам по специальным каналам связи. Возбуждены уголовные дела. Подозреваемые содействуют в установлении других граждан, причастных к работе на украинские спецслужбы.