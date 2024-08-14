Россиянку задержали в ДНР по подозрению в госизмене
ФСБ: в ДНР задержали гражданку России по подозрению в госизмене
Донецк, 14 августа, 2024, 08:01 — ИА Регнум. Подозреваемую в государственной измене гражданку России задержали на территории Донецкой Народной Республики. Об этом журналистам сообщила официальный представитель управления ФСБ по ДНР Арина Клепанова.
Силовики утверждают, что задержанная собирала и передавала украинским спецслужбам информацию о силах и средствах МЧС России, участвующих в локализации последствий артиллерийских ударов, наносимых ВСУ по территории республики.
Кроме того, передаваемыми данными противник мог воспользоваться для нанесения повторных ударов.
В отношении задержанной россиянки возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).
Как сообщало ИА Регнум, в мае сотрудники управления ФСБ по ДНР задержали двух жителей Мариуполя, подозреваемых в шпионаже в пользу Украины. Они дали признательные показания. Установили, что задержанные собирали информацию о местах расположения подразделений МВД по ДНР и Росгвардии в Мариуполе и передавали её украинским спецслужбам по специальным каналам связи. Возбуждены уголовные дела. Подозреваемые содействуют в установлении других граждан, причастных к работе на украинские спецслужбы.