Вашингтон, 14 августа, 2024, 07:52 — ИА Регнум. Китайская ракета Long March 6A, запущенная неделю назад для вывода на орбиту 18 спутников, взорвалась в космическом пространстве. Об этом 14 августа сообщило агентство Bloomberg.

VCG/Visual China Group/ТАСС

«Пекин впервые публично признал, что ракета, которую он считал «вехой» в своей космической программе, на прошлой неделе взорвалась. Это стало одним из крупнейших источников космического мусора за последние десятилетия», — написали в материале.

При этом ранее китайская корпорация космической науки и техники отчиталась об успешном запуске ракеты.

В МИД КНР заверили агентство, что принимаются необходимые меры для безопасности орбитальных зон.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июня китайский зонд «Чанъэ-6» вернулся на Землю и впервые в мире доставил образцы грунта с обратной стороны Луны. Капсула приземлилась точно в назначенном районе. Аппарат провёл на лунной орбите 13 дней, ожидая подходящей возможности для возвращения на Землю.

В ноябре 2023 года американские астронавты Жасмин Могбели и Лорал О’Хара, которые на МКС ремонтировали солнечные батареи, потеряли в открытом космосе сумку с инструментами. Специалисты пришли к выводу, что риск её столкновения с МКС невелик и безопасности станции и экипажа ничто не угрожает.

Подобный случай произошёл в марте 2017 года, когда астронавт Пегги Уитсон потеряла в открытом космосе сумку с оборудованием для защиты МКС от космического мусора. Тогда специалисты также решили, что опасности для экипажа и станции нет.