Из-за ежедневных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на всей территории Белгородской области с 14 августа введён режим ЧС регионального уровня. Как сообщил в Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков, в последующем власти региона намерены обратиться в правительственную комиссию с просьбой объявить режим ЧС федерального уровня. Таким известием ознаменован новый, 902-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Обстановка в Белгородской области продолжает оставаться крайне сложной и напряжённой. Утром В Шебекино в результате нескольких атак БПЛА по многоквартирному жилому дому произошло возгорание одной квартиры и обрушение плит. Также повреждена линия газоснабжения.

Последствия обстрелов ВСУ Белгородской области, Telegram-канал губернатора Гладкова

В селе Устинка Белгородского района после сброса боеприпаса с беспилотника сгорела летняя кухня на территории одного частного домовладения, информирует глава Белгородской области Гладков.

Последствия обстрела ВСУ в селе Устинка, Telegram-канал губернатора Гладкова

Массированная атака вражеских дронов отражена в Воронежской области. А в небе над Орловской областью в ночь на 14 августа сбиты два вражеских БПЛА.

Ранее в Белгородской области, а также в Курской и Брянской областях, объявили режим контртеррористической операции (КТО). Решение приняли из-за повышения уровня диверсионно-террористических угроз со стороны ВСУ.

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