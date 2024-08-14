Белгород, 14 августа, 2024, 06:17 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера вводится в Белгородской области, заявил 14 августа глава региона Вячеслав Гладков.

Алексей Белкин/NEWS.ru/TACC

«Принимаем решение с сегодняшнего дня на всей территории Белгородской области с целью дополнительной защиты населения и с целью оказания дополнительных мер поддержки пострадавшим объявить чрезвычайную ситуацию регионального уровня…» — сказал он в видеообращении в своём Telegram-канале.

Губернатор отметил, что ситуация в области продолжает оставаться крайне сложной и напряжённой. Гладков подчеркнул, что регион подвергается ежедневным обстрелам со стороны ВСУ и страдает мирное население.

Глава области добавил, что региональные власти также обратятся в правительственную комиссию с просьбой объявить в регионе режим ЧС федерального уровня.

Как сообщало ИА Регнум, 12 августа Вячеслав Гладков проинформировал о том, что ВСУ проявляют активность на границе Краснояружского района Белгородской области. После этого въезд на территорию района временно закрыли, а также начали эвакуацию местных жителей.

Гладков также уточнил, что от 50 до 70 процентов жителей Шебекино покинули город и напряжение среди населения продолжает расти. 13 августа глава Белгородской области объявил, что из Краснояружского района выехали более 11 тыс. человек.

В Белгородской области также действует режим контртеррористической операции (КТО). Его объявили из-за повышения уровня диверсионно-террористических угроз со стороны ВСУ.