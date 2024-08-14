Париж, 14 августа, 2024, 06:10 — ИА Регнум. ЕС разоряет Францию своим решением закупить для Польши американские вертолёты AH-64E Apache, написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо 13 августа на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Airwolfhound Boeing AH-64 Apache

Ранее польские военные заключили контракт на приобретение 96 боевых машин AH-64E Apache у США. Филиппо решил отреагировать на этот шаг Варшавы.

Политик напомнил, что Польша получает средства для своих нужд из бюджета ЕС. При этом Франция является крупным донором для финансовых операций Евросоюза. Филиппо отметил, что такие действия не только бьют по финансовому состоянию его страны, но и продлевают вооружённый конфликт против России.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре США передали Польше крупную партию ракетных установок HIMARS и танков Abrams, а также машин технического обеспечения Hercules. Всего по контракту Варшава должна была получить более 500 установок HIMARS и 250 единиц Abrams.

В конце марта 2024 года Конгресс США согласовал продажу Польше крылатых ракет AGM-158B-2 JASSM, а также ракет средней и малой дальности AIM-120C-8 AMRAAM и AIM-9X.

В июне бывший разведчик американской армии Тони Шаффер обвинил власти США в намерении вынудить Россию нанести удар по территории Польши. Он пояснил, что Вашингтон разрешил Киеву наносить удары американским оружием вглубь РФ, тем самым поставив под удар военнослужащих НАТО, которые находятся в Румынии и Польше. По словам Шаффера, объекты, где размещаются эти военные, стали военной целью для Москвы, поскольку они используются для помощи ВСУ.